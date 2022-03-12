Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı Sarıyer'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönünce yokuş yukarı çıkmaya çalışan araç sürücüleri zorlandı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

İSTANBUL - Sarıyer'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönünce yokuş yukarı çıkmaya çalışan araç sürücüleri zorlandı. Vatandaşlar ise yolları temizleyerek araçların ilerlemesine yardımcı olmaya çalıştı.

İstanbul Sarıyer'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar buz tuttu. Kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise yolda ilerlemekte zorlandı. Yokuş yukarı gitmekte olan araçlar yolun yarısında kaldı. Bazı vatandaşlar ise yolda yürümekte güçlük çekti.

Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

Sarıyer'de kar yağışından dolayı araçlar yokuşu çıkamadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıyer, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title