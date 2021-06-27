Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı
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Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı Gece saatlerinde Sarıyer Bahçeköy'de çöken 9 katlı riskli binanın son hali gün ağardığında ortaya çıktı.

Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı

İSTANBUL - Gece saatlerinde Sarıyer Bahçeköy'de çöken 9 katlı riskli binanın son hali gün ağardığında ortaya çıktı. Binanın yıkıldığı esnadaki çıkardığı toz tabakasının civardaki evlere ve arabaları kapladığı görüldü.

Gece saat 00.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yenimahalle Mahallesinde yıkılan 9 katlı apartmanın son hali sabah saatlerinde ortaya çıktı.

Yıkıldığı esnada birçok otomobile de zarar veren binanın enkazın da gece saatlerinde arama çalışmaları yapılmıştı.

Arama çalışmalarında itfaiye ve AFAD ekipleri de destek vermişti. Ayrıca hassas burunlu K -9 köpekleri de arama faaliyetlerinde bulunmuştu.

Enkazdan çıkan toz bulutu çevreyi kapladı

2 yıla yakındır boş olduğu öğrenilen binanın yıkıldığı esnada çıkan toz bulutunun çevreyi kapladığı görüldü. Evlerin pencerelerinde, yüzeylerinde, kapılarında ve arabaların üstlerindeki toz bulutu tabakası dikkat çekti.

Bina enkazının gün içinde yapılacak olan çalışmaların ardından kaldırılacağı öğrenildi.

Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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