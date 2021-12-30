Sarıyer'de cinayete kurban giden Ünsal Köse son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Sarıyer'de cinayete kurban giden Ünsal Köse son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer'de cinayete kurban giden Ünsal Köse son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de yakını tarafından öldürülen Ünsal Köse son yolculuğuna uğurlandı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de yakını tarafından öldürülen Ünsal Köse son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyer Bahçeköy'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda Ünsal Köse, akrabası Mustafa B. tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra kaçan zanlı Bursa'da polis tarafından yakalanmıştı. Saldırgan adliyeye sevk edilirken, Ünsal Köse ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bahçeköy Merkez Camii'nde getirildi. Cenazeye Köse'nin yakınları ve sevenleri katıldı. Acılı aile Köse'nin ardından gözyaşı döktü. Ünsal Köse, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Bahçeköy Mezarlığında toprağa verildi. - İSTANBUL

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