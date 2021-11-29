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Sarıyer'de çatılar uçtu ağaçlar devrildi

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Sarıyer'de çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Sarıyer'de şiddetli lodos nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar devrildi.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de şiddetli lodos nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar devrildi. Bir ağaç da binanın üzerine devrildi.

İstanbul'da dün başlayan lodos, etkisini sürdürüyor. Sarıyer'de şiddetli lodos nedeniyle bugün iki ağaç devrildi. Bahçeköy'de bulunan ağaçlardan biri yola devrilirken, bir Çınar ağacı da binanın üstüne devrildi. Meydana gelen olaylarda şans eseri kimse yaralanmazken, daha sonra Yeniköy Bağlar mevki'inde bir evin çatısı yan binanın çatısına uçtu. O esnada yere düşen parçalar park halinde duran bir otomobilin üstüne düştü. Meydana gelen olaylarda şans eseri kimse yaralanmadı.

(Hasan Zahid Ezim/ İHA)

Sarıyer'de çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Sarıyer'de çatılar uçtu ağaçlar devrildi

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