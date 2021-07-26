Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu Sarıyer'de boş gecekonduda çıkan yangın yan tarafta bulunan ve baba-oğul iki kişinin yaşadığı gecekonduya sıçradı.

Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

İSTANBUL - Sarıyer'de boş gecekonduda çıkan yangın yan tarafta bulunan ve baba-oğul iki kişinin yaşadığı gecekonduya sıçradı. Çıkan yangında iki gecekonduda yanarak kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yaşayan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın saat 05.00'da Sarıyer Kocataş Mahallesi Portakal Sokakta bulunan tek katlı iki gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre boş olan gecekondundan çıkan alevler yan tarafta bulunan diğer gecekonduya sıçradı.

Gecekonduda yaşayan Ali Sami Özkan, oğlunu alarak dışarı fırladı. Gecekondudan çıkan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu gecekondunun çatısı söndürüldü.

Yangın esnasında evden çıkan babanın da kollarında da yaranın olduğu görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise babaya gereken müdahaleyi yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu
Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu
Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu
Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti
Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Son dakika haber | Tuzla'da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen İrem Derici Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de 2 gecekondu alevlere teslim olarak kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 06:41:49. #1.16#

title