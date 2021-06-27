Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (4)
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Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (4)

Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Sarıyer'de 11 katlı boş binanın çökmesi sonucu civarda park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Sarıyer'de 11 katlı boş binanın çökmesi sonucu civarda park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak'ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı.

Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç'in incelemeleri sırasında bazı malikler, binanın iki yıl önce boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıkılmamasına tepki gösterdi. Genç ile malikler arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu durum üzerine diğer malikler ise belediye başkanını savundu.

Genç daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılının ağustos ayında binada çökme tehlikesinin olduğunun tespit edildiğini, gerekli önlemlerinin alındığını ve her türlü sürecin başlatıldığını söyledi.

Riskli bina tespitinin yapılmasının ardından mahkemeye verenlerin olduğunu ve daha sonra binanın boşaltıldığını anlatan Genç, ağustos ayının sonuna kadar da bütün eşyaların evlerden alındığını ve resmi işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Riskli bina konusunda hala itirazların olduğunu ifade eden Genç, binayı mühürlediklerini ve şu ana kadar bir kişi bile içine sokmadıklarını, mahkeme süreci de devam ettiği için binanın yıkılamadığını kaydetti.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yıkılan binada inceleme çalışması başlattı. İnceleme sırasında bina ve çevresinde, polis ve zabıta ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (4)
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (4)
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (4)
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (4)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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