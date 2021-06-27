Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (2)
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Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (2)

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

Sarıyer'de 11 katlı boş binanın çökmesi sonucu civarda park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Sarıyer'de 11 katlı boş binanın çökmesi sonucu civarda park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak'ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı.

Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (2)
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (2)
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (2)
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü, park halindeki 3 otomobil hasar gördü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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