Sarıyer Belediye Başkanı Genç'e tepki
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Sarıyer Belediye Başkanı Genç'e tepki

Sarıyer Belediye Başkanı Genç'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gece Bahçeköy'de çöken binanın enkazında kendisine tepki gösteren bir grup vatandaş ile karşı karşıya geldi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gece Bahçeköy'de çöken binanın enkazında kendisine tepki gösteren bir grup vatandaş ile karşı karşıya geldi. Genç, "Şarlatanlığa gerek yok, senin kim olduğunu biliyorum, kahpelik yok" diyerek vatandaşa tepki gösterdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, gece Bahçeköy'de çöken binanın enkazına gelerek incelemelerde bulundu. Bu sırada bir grup vatandaş Şükrü Genç'e tepki gösterdi. Tepkilere sinirlenen Genç, "Şarlatanlığa gerek yok, ben senin kim olduğunu biliyorum. Kahpelik yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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