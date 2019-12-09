: Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi

09.12.2019 00:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 00:55

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Çakır dün akşam düzenlenen törenle evlendi. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.

DOSTLARI VE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile iş insanı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır dün akşam düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi. Sarıgül ailesini bu mutlu gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı.

MELİH GÖKÇEK VE BİNALİ YILDIRIM DA TÖRENE KATILDI

Özel bir otelin balo salonunda düzenlenen törene iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Nikah şahitleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, eski Bakan Hüsamettin Özkan, iş insanı Nazif Zorlu ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın yer alması dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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