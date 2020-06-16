Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, "Sağlıklı bir yaşam tarzı dengeli beslenmeden geçiyor. Görme sisteminde yaşa bağlı olarak görülme sıklığı artan sarı nokta hastalığı da sağlıklı beslenme ile geciktirilebilir" dedi.

Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
16.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:00

Balık

Birçok balık, omega-3 yağ asitlerinin zengin kaynaklarıdır. Yağlı balıklar, bağırsaklarında ve vücut dokularında yağ bulunan balıklardır. Bu nedenle onları tüketmek daha yüksek seviyelerde omega-3 bakımından zengin balık yağı sunar. En yararlı omega-3 seviyelerini içeren balıklar tuna, somon, alabalık, orkinos, sardalye ve hamsidir.

Ispanak

Ispanak, lutein ve zeaksantin kaynağı olan bir grup yeşil yapraklı sebzedir. Bir fincan ıspanak, görme yeteneğini iyileştirmede önemli olan yaklaşık 20.4 mg iki bileşene sahiptir. Ispanak pişirilme dışında suyu sıvı hale getirilip içecek olarak da tüketilebilir.

Mısır

Mısır, birçok şekilde tüketilebilen bir besindir. Lezzetli bir besin kaynağı olmasının yanında görme sistemine katkısı vardır.

Yumurta

Yumurta mükemmel bir protein, omega 3, lutein ve E vitamini kaynağıdır. Doğada serbest gezen tavuklar, doğru miktarda lutein ve zeaksantin içerdiği bilinen en iyi yumurta kaynağıdır.

Narenciye

Görüşünüzü geri kazanmaya yardımcı olan başka bir yiyecek kategorisi, C vitamini bakımından zengin meyvelerdir. C vitamini açısından zengin gıdalar, portakal, limon greyfurt gibi tüm narenciye meyvelerini içerir.

Brokoli

Brokoli yüksek bir lif konsantrasyonuna sahiptir ve C vitamini açısından da zengindir. Lutein ve zeaksantinin yanı sıra, brokoli içinde bulunan diğer büyük besin beta karoten. Bu üç besin, görmeyi iyileştirmek için gereklidir. Çeşitli şekilde kolaylıkla hazırlanıp tüketilebilir.

Kiraz

Önemli oranda karbonhidrat içermekle beraber çeşitli mineral ve vitamin ihtiva eder.

Papaya

Papaya, A vitaminine dönüştürülen karotenoidler ve beta-karoten gibi büyük antioksidanlarla doludur. Lutein ve zeaksantinin ek bir yararı, gözleri UV ışınlarının hasarından korumaya yardımcı olmalarıdır. Papaya bu besinlerin her ikisini de içerir.

Yaban mersini

Yabanmersini meyvesi tüketilebilir veya takviye olarak alınabilir. Yaban mersini birçok mineral ve vitaminin yanı sıra lutein ve zeaksantin içerir.

Kale

Kale, bir lahana türüdür. Son yıllarda bilinirliği oldukça artmıştır. Kanserle savaşan antioksidanlar ve vitaminler sağladığı bilinmektedir. Bu sebzeler mükemmel bir beta-karoten kaynağıdır ve hem lutein hem de zeaksantin içerir. Araştırmalar, bir fincan lahanada toplam 23.8 mg lutein ve zeaksantin olduğunu göstermektedir.

Baklagiller

Mercimek, börülce, yeşil bezelye ve yeşil fasulye, vücudumuzun besinleri ve vitaminleri emmesine yardımcı olan harika bir çinko kaynağıdır. Baklagiller ayrıca büyük bir protein kaynağıdır.

Kuruyemiş

Kaju fıstığı, ceviz ve badem gibi tüm fındıklar, büyük omega-3 yağ asitleri ve vitamin kaynaklarıdır. Ayrıca gözün hücrelerini ve dokusunu koruyan lutein, zeaksantin ve E vitamini içerirler.

Et

Kırmızı et çinko bakımından zengindir. Gözün kendisi, özellikle retina ve retinayı çevreleyen vasküler dokuda yüksek düzeyde çinko içerir. Çinko, maküla dejenerasyonu ve yaşa bağlı görme kaybını geciktirmeye yardımcı olabilir.

Taze ve besleyici gıdalar tüketmek daha sağlıklı bir yaşam tarzı için en iyi yoldur, ancak taze sebze ve meyvelere her zaman yeterli erişim olmadığı durumlarda takviye olarak vitamin ve mineral tüketilebilir.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu Haber
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Demet Akalın Türkan Şoray
Spor Falcao Ozan Tufan Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:01:37. #1.14#
title