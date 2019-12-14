Sare Davutoğlu'ndan eşinin kurduğu partiye ilk yorum: Geleceği konuşma zamanı

14.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:36

AK Parti'den istifa eden ve yaklaşık bir yıldır yeni parti için hazırlıklar yapan Ahmet Davutoğlu, kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verilen Gelecek Partisi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Kurulan yeni partiyle ilgili ne diyeceği merak konusu olan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu da suskunluğunu bozdu.

"İLK KEZ BURADA GÖRDÜM"

Davutoğlu'nun konuşma yaptığı salonda kendisine uzatılan mikrofona açıklamalar yapan Sare Davutoğlu, "Hayırlı olsun. Evlatlarımız için geleceğimiz için hayırlı olur inşallah. Kurucular Kurulu'nu ben de ilk kez burada gördüm. Sayın Ahmet Davutoğlu 'geleceği konuşacağız' dedi. Şimdi geleceği konuşma zamanı. Ben mesleğime devam ediyorum yine devam edeceğim" ifadelerini kullandı.