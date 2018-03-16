Sare Davutoğlu, Erciş'teki Kız Öğrenci Yurdunu Ziyaret Etti

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Erciş'te kız öğrenci yurdunu ziyaret etti.

Davutoğlu, 23 Ekim 2011 depremi sonra Dışişleri Mensubu Eşleri Dayanışma Derneği'nin (DMEDD) Erciş'te yaptırdığı kız öğrenci yurdunu ziyaret etti.

Beraberinde Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu ile ilçeye gelen Davutolu'nu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile eşi Fatma Tutkun Yaşar karşıladı.

Yurtta öğrencilerle bir süre sohbet eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yurdu yaptırmamızdaki amacımız kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamaktı. O tarihte büyük bir deprem yaşandı. Kız çocuklarımızın eğitimleri aksadı. Bizler de bunu en kısa zamanda telafi etmeye çalıştık. Umarım bu yurtlarda yetişen kız öğrencilerimiz önemli yerlere gelirler. Kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilirler."

Davutoğlu, konuşmasının ardından yurttaki öğrencilere Ahmet Davutoğlu imzalı kitap dağıttı.

Davutoğlu, depremde babaları Ahmet İnci'yi kaybeden Berensu ve Berat İnci ile de yakından ilgilendi.

Anne Necibe İnci ise "Deprem zamanında Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, bizlere hem maddi hem de manevi çok destek sundu. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.