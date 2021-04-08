Saraybosna'nın yeni belediye başkanı Benjamina Karic oldu
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Saraybosna'nın yeni belediye başkanı Benjamina Karic oldu

Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Saraybosna'nın yeni belediye başkanı Benjamina Karic oldu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın belediye başkanlığına Benjamina Karic seçildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın belediye başkanlığına Benjamina Karic seçildi.

Saraybosna Şehir Meclisinde yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti Bosna Hersek (SDP BiH) adayı Karic, oy birliğiyle Saraybosna'nın 39'uncu belediye başkanı oldu.

Bosna Hersek'in "en genç hukuk doktoru" unvanına sahip olan 1991 doğumlu Karic, Saraybosna'nın ikinci kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Bu arada, 24 Mart'ta düzenlenen oturumda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle oylama yarıda kesilmiş, SDP'nin adayı Bogic Bogicevic adaylıktan çekilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:41:49. #1.15#
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