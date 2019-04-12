Belediye Başkanının İlk İcraatı "Saray" İbaresini Kaldırmak Oldu

Bilecik Belediye binası önünde yazılı olan "Bilecik Belediye Sarayı" yazısı sökülürken yerine "T.C. Bilecik Belediyesi" yazıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye başkan yardımcıları ve basın mensuplarının olduğu programda, Bilecik Belediye binası önünde yer alan "T.C. Bilecik Belediyesi" yazısının açılışını yaptı. 31 Mart seçimleri sonrasında görevine başlayan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bilecik Belediye Sarayı" yazısını T.C. Bilecik Belediyesi olarak değiştirdi.

"BİLECİK HALKI KENDİ BELEDİYESİ OLARAK TANIMLAYACAK"

Yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin, "Bilecik Belediyesi, halkın belediyesidir. Saray haline getirilerek halktan kopuk bir belediye; halkına gerçek hizmet veremez, kendisine hizmet verir. Biz belediyeyi halka açıyoruz ve halkın belediyesi yapacağız. Bu bir simge olsa da bütün hizmetlerimizde bunu herkes görecek. Bilecik halkı kendi belediyesi olarak benimseyecek. Bilecik'i halkımızla birlikte daha güzel bir hale getireceğiz. Bunun bir simgesi olarak da belediyemizdeki saray ismini kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesi olarak değiştiriyoruz. Bu belediye, sadece ismiyle değil, her şeyiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Bilecik'in Belediyesi olacaktır" ifadelerine yer verdi.

İşte belediye binasının eski ve yeni hali;

Kaynak: İHA