Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü Ramazan Demirkol ve Celal Bakan hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrildiği kazada sürücü Ramazan Demirkol ve Celal Bakan hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ormaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Demirkol yönetimindeki 06 GPS 54 plakalı mermer yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ramazan Demirkol ile Celal Bakan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Zeki Bakan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Araçtan çıkarılan Ramazan Demirkol ile Celal Bakan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralı Zeki Bakan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazada yaşamını yitirenlerin yakınları, olay yerinde sinir krizi ve baygınlık geçirdi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! Amasya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Henüz 24 yaşındaydı! ''Katilim'' dediği motosikletiyle kaza yapan genç, hayata tutunamadı
Henüz 24 yaşındaydı! ''Katilim'' dediği motosikletiyle kaza yapan genç, hayata tutunamadı
Son dakika haber! KASTAMONU - Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Son dakika haber! KASTAMONU - Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Yonca Evcimik Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Merve Çoban Metin Oktay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 21:34:56. #1.15#

title