Saraçoğlu Mahallesi, Tek Seçmeni Olduğu İçin Muhtarsız Kalacak

Türkiye'nin ilk toplu konut alanı olan, 'Devlet Mahallesi' ya da 'Saraçoğlu Mahallesi' olarak da bilinen Namık Kemal Mahallesi, 31 Mart Yerel Seçiminden sonra muhtarsız kalacak. Mahallede muhtarlık seçimi yapılması için en az 9 seçmenin bulunması gerekiyor ancak tek seçmen var, o da Namık Kemal Ortaokulu'nun temizlik görevlisi. Durumuyla ilgili espri yapan temizlik görevlisi, "Okulda iki temizlik görevlisiydik. Ben 2 yıldır buradayım. Diğer arkadaşımın kaydı 28 yıldır buradaydı, kendisi kaydını taşımış. Taşımadan önce söyleseydi görevimden istifa eder, aday olurdum" dedi.

3 YILDIR ATIL HALDE

Birinci Derece Kentsel Sit Alanı olan ve 120 bin metrekarelik alanı kapsayan Saraçoğlu Mahallesinde, 435 lojmanın yanı sıra 250 tescilli anıt ağaç, okul, kütüphane, dükkanlar ve açık alanlar var. Yenileneceği ifade edilen mahalle, 2015 yılında tamamen boşaltıldı ve 3 yıldır atıl halde.

"SEÇMEN KAYDIMI SİLMİŞLER"

Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Reyhan Altıntaş, daha önce 4 bine yakın seçmeni olduğunu belirterek, "Ben lojmanda oturuyordum ancak muhtarlığımda ikinci dönem bitmeden mahalle boşaltıldı. Maltepe Mahallesi'ne taşınmama karşın seçmen kaydım Namık Kemal Mahallesi'ndeydi. Haberim olmadan seçmen kaydımı silmişler" diye konuştu.

"TARİHİ AĞAÇLAR YOK OLACAK"

Mahalle sakinlerinin oluşturduğu Namık Kemal Mahallesi Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Gül Ertürk mahallenin tarihi ve kültürel değerine dikkat çekerek "Ankara'nın en değerli noktalarından birinde, Kızılay'da yer alan mahalle Bakanlar Kurulu'nun 17 Ağustos 2017 tarihli kararıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na devredilmişti. Mahalleyle ilgili hazırlanan 'Saraçoğlu Projesi'ne ilişkin 13 Aralık 2018'de 'Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı' yoluyla yapılmak istenen ihale iptal edildi. Söz konusu projede mahallenin altına otopark yapılması da var. "Otopark yapılırsa tarihi ağaçlar yok olacak" uyarısında bulundu.

ÇANKAYA BELEDİYESİNE ELEŞTİRİ

Dernek Başkanı Ertürk, artık hiçbir yöneticinin vaatlerine güvenmediklerini belirterek, "Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıktığını söylüyor ama bize inandırıcı gelmiyor. Burası Cumhuriyet değeri ve burayla ilgilenmedi" ifadelerini kullandı.

Mahallenin atıl hale geldiğini vurgulayan Ertürk, "Mahallenin doğası, ağaçları direniyor ve yaşayan bir mahalle var. 2012 yılından bu yana buraya bir şey yapılmadı. Binalardaki değerli şeyleri hırsızlar çaldı, mahallede kaç defa hırsız kovaladım. Binaların harabe hale gelmesi bekleniyor. Sonra ne denecek? 'Bakın harabe haldeydi, biz yıktık'. Burada insanlar yaşasaydı, bu hale gelir miydi?" diye sordu.

MUHTARLIK BİNASI KOMŞU MUHTARA VERİLECEK

Çankaya Kaymakamlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre Namık Kemal Ortaokulu'nda 3 sandık kurulacak. Bu sandıklarda Namık Kemal Mahallesi'yle sınır olan Kızılay Mahallesi seçmenleri oy kullanacak. Mahallenin tek seçmeni olan okulun temizlik görevlisi ise muhtarlık için oy kullanamayacak ama belediye başkanlığı için sandığa gidecek. Kaymakamlık yetkilileri Namık Kemal Mahallesi muhtarlık binasının, geçici olarak Kızılay Mahallesi muhtarına verileceğini söyleyerek, "Namık Kemal Mahallesi yeniden yerleşime açılırsa muhtarlık geri iade edilir" dediler.