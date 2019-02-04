Sapık Öğretmen 4 Yaşındaki Kız Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulundu

Hindistan'nın Madhya Pradesh eyaletinde Mahnendra Singh Gond isimli öğretmen 4 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Küçük kız iç organlarında oluşan tahribattan dolayı, yaklaşık bir ay hastanede kalıp bir çok ameliyat geçirdi.

İSTİSMARDAN İDAM EDİLECEK İLK KİŞİ OLACAK

Olaydan sonra tutuklanan Mahendra'ya idam cezası verildi. 2 Mart'ta idam edilecek olan Mahendra, geçen yıl çocuklara cinsel istismar suçlarında idam cezasının kabul edildiği yasanın geçen sene yürürlüğü girmesinden sonra sonra çocuk istismarı suçundan idam edilen ilk kişi olacak.

Öğretmen, geçen sene Haziran ayında 4 yaşındaki kız çocuğunu evinden kaçırıp cinsel istismarda bulundu. Kızın öldüğünü sanınca kızı bir çalılığa attı. Kızını arayan aile kızlarını çalılıkların arasında ölmek üzere iken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından kız, helikopter ile Hindistan'nın başkenti Delhi'de bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan hemen sonra başlattığı soruşturma kapsamında öğretmeni yakaladı. Öğretmen suçunu itiraf etti.