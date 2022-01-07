Sapanca'lı hanımlara doğru nefes alma eğitimi verildi

Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı Güzin Balçık, nefes almanın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlatan toplantıyı SODAM binasında gerçekleştirdi.

Yaklaşık 35 yıllık profesyonel iş hayatının ardından, nefes konusunda ulusal ve uluslararasında çeşitli eğitimler aldı ve eğitimlerinin ardından uzmanlık alanını seminerlerle çevresiyle paylaşmaya başladığını aktardı. Balçık, "Geldiğim noktada baktım ki birçok eksikliğimiz var, bunları tamamlamak üzere 35 yıllık profesyonel iş hayatımı bıraktım. Biraz sağlığımıza, duygularımıza, bedenime şifayı nasıl getirebiliriz araştırdım" diye konuştu. Balçık, yurt içi ve yurt dışında uzun eğitimler aldığını da belirtti.

Nefes alıp vermek yerine soluk alıp vermeye başlıyoruz

Balçık hanımlarla yaptığı konuşmasında "Bugün buraya gelmemizin asıl nedeni nefesi tanıtmaya çalışmamızdır. Bize ne kazandırır, bu teknik nasıl yapılır, riskleri var mıdır, hastalara uygulanır mı, hastalara uygulandığında nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalınır, bunları paylaşacağız.İnsanların tamamen kendilerini güvende hissederek beklentilerinin ne olması gerektiğini bilerek bu işi deneyimlemelerini arzu ediyorum.Zamanla nefesimizden uzaklaşmaya nefes alıp vermek yerine soluk alıp vermeye başlıyoruz. Doğal haliyle alıp verdiğimiz nefesimizde görev üstlenmiş olan diyafram kasımız görevini bırakır ve bedeninizde bilumum başkaca kaslar görevi devralır. Artık enerjiniz de doğal akışını yitirmiştir. Akışında birçok kez önünde engeller ile karşılaşır ve ilerleyemez. Engeller ile yolu kapanmış olan enerjiniz mevcut potansiyeli kullandırmazken yetersiz kalan oksijen ile hücre de artık santralinde enerji üretemez haldedir. Sonuç ne olur dersiniz?Bedeninizde, aslında olan bitenin sonucu olan hastalıklar baş göstermeye başlar, halsizlik beyin fonksiyonlarında yavaşlama, metabolizmada sıkıntılar görülmeye başlar" dedi ve hanımlara nefes alma tekniklerini anlattı ardından hanımlara örneklerle anlatılan konuların pekişmesini sağladı.

SODAM kursiyerleri verilen eğitimin kendilerine katkı sağladığını, anlatılan teknikleri bundan sonra günlük hayatlarında rutin yaşam şekline dönüştürmeye çalışacaklarını aktardılar. Verilen eğitim için Sapanca Belediyesine teşekkür ettiler. Program sonunda Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Sodam Müdürü Tuğba Balkaya, Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı Güzin Balçık'a hediye takdim etti.

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