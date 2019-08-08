Şanlıurfa'da hareketli dakikalar! Canlı bomba etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa'da, kentin en işlek yerlerinden olan Haşimiye Meydanı'nda canlı bomba, polisler tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa'da Haşimiye Meydanı'nda canlı bomba, polisler tarafından yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden çıkarılan bomba düzeneğinin imhası için bomba uzmanı çağrıldı.
POLİSİ GÖRDÜ, KAÇMAYA BAŞLADI
Kentin en işlek noktalarından olan Haşimiye Meydanı'da, sivil polisler durumundan şüphelendiği kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı.
ÜZERİNDEN BOMBA DÜZENEĞİ ÇIKTI
Polisler, şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden bomba düzeneği çıktı.
BÖLGE GİRİŞ - ÇIKIŞLARA KAPATILDI
Şüpheli gözaltına alınırken, meydana bırakılan bomba düzeneği için olay yerine, bomba imha uzmanı çağırıldı. Bölge güvenlik kordonuna alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.