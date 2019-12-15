: Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı

15.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:24

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

2 GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Yaşar Ateş ve Salih Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu