Dehşete Düşüren Görüntüler! Şanlıurfa'da Heyelan Anı Kamerada
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, üçüncü kez heyelan meydana gelen bölgedeki yol, ulaşıma kapatıldı. Film sahnelerini aratmayan olayda Kaya parçaları ve toprağın yamaçtan yola düşme anı anbean kaydedildi.
Şanlıurfa'da 6 gün önce heyelanın meydana geldiği Birecik-Halfeti yolunun aynı mevkisinde ikinci kez heyelan oldu. Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti yolu Saha Mahallesi yakınlarında heyelan meydana geldi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Ölen ya da yaralananın olmadığı heyelan nedeniyle yamaçtan yola kaya ve toprak parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 gün önce de heyelan yaşanan bölgede güvenlik önlemi aldı.
TOPRAĞIN KAYMA ANI KAMERADA
Bu sırada büyük bir kütle daha yamaçtan koparak yola düştü. Kaya parçaları ve toprağın yamaçtan yola düşme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.
VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI
Bu esnada araçlarında ve çevrede bekleyen bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Alınan önlemlerin ardından Birecik Belediyesi ekipleri kaya ve toprak yığınını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
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hata müteahid hatası yol yapanın hatası. celal sengörü niye karıştırıyorsun bu işe.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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eee nerde o her konuda ahkam kesen üzerine vazife olmayan her işe maydonoz olan celal şengör madem bilim adamısın buyur hünerlerini burda göster bu taş toprak kum işi senin uzmanlık alanın değil mi jeoloji mühendisi değilmisin sen kokteyllere katılıp millete tepden bakıp kahkaha atma işlerine biraz ara verde ülken iiçin birşeyler yaptığını görelim buyur buyur çekinme istanbulu dinliyorum gözlerim kapalı seni dinlüyoruz kulaklarımı da gözlerimizde açık bir şekilde celal efendiCevap Yaz 4 3 Yayından KaldırCAHİLMAN: Celel Şengör kim bilmem. Ama senin yazından çıkardığım tamamen şu. Adam kokteyllere gidiyor diye fırsat bulunca adamı kötüleyeyim istedin herhalde. AHAHAHAHAHAHAHAHA çok komik, bencil, cahil insanlarsınız. Sizin sayenizde bu ülkede bilim insanı ancak yurt dışında olur. Örnekleri çok2 Yayından KaldırAHMET MEHMETOGLU: Bu konuyla Celal Sengor hocanın ne alakası var...Bu yol açılırken kayaların gevsemesi ve son dönemlerde gelen aşırı yağış nedeniyle heyelan oluşmuş ve bunun faturasına hocamıza mi çıkıyor şimdi? Ne yapsaydı tepeye çıkıp kayaların arasina (akemi)tutkal mi dokseydi.? Bu işin faturasını cikaracaksan , çevreyi çelik tel kafeslerle guven altına almayan belediyeye çıkartın. .. Ama sizin amacınız üzüm yemek değil , bağcı dövmek , yobaz herifler..4 2 Yayından Kaldır
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