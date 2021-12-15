Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı

Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bariyerleri çalışmadığı belirtilen bir hemzemin geçitte yük treninin hafi ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, bariyerleri çalışmadığı belirtilen bir hemzemin geçitte yük treninin hafi ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Simit taşıyan Bekir Çınar yönetimindeki 16 ALY 172 plakalı hafif ticari araca, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Meydana gelen kazada sürücüsü Bekir Çınar yaralanırken yük treni 100 metre ileride durabildi. Yük treni görevlilerinin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Bekir Çınar'ı Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeni ile fren hortumları zarar gören yük treni Sandıklı'da tamir için belemeye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı'da yük treni hafif ticari araca çarptı, 1 kişi yaralandı

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