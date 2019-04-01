Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O iller

31 Mart yerel seçimlerinde kesinleşen sonuçlara göre birçok ilde belediye başkanlıkları el değiştirdi. Resmi olmayan sonuçlara göreAK Parti en az 14 ilde seçimi kaybetti. Bu illerin büyük çoğunluğu CHP'ye geçerken, bazıları ise MHP'ye geçti.

HDP'NİN KAZANDIĞI TEK YENİ İL KARS OLDU

HDP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı tek yeni il Kars oldu. Kars'ta HDP Eş Başkan Adayı Ayhan Bilgen belediye başkanlığını kazandı.





AK PARTİ 3 YENİ İL KAZANDI

AK Parti Kürt seçmenin en yoğun olduğu iller Şırnak, Ağrı, Bitlis'i HDP'den aldı. Bu illere İçişlerş Bakanlığı tarafından kayyum atanmış ve halkın kayyumun hizmetlerinden memnun olduğu belirtiliyordu.

AK PARTİ 14 ŞEHRİ KAYBETTİ

AK Parti 14 ilde ise kaybetti. Ak Parti'nin elinde bulunan illerin büyük çoğunluğu CHP'nin eline geçerken, bazıları ise MHP'ye geçti.

MHP 6 YENİ İL KAZANDI

Bu seçimin karlı çıkan partilerinden biri şüphesiz MHP oldu. MHP 6 yeni il kazanmış oldu.

İŞTE EL DEĞİŞTİREN İLLERİN LİSTESİ

1-İstanbul: AK Parti'den CHP'ye

2- Antalya: AKP'den CHP'ye

3- Ankara: AKP'den CHP'ye

4- Tunceli: BDP'den (HDP) TKP'ye

5- Ardahan: AK Parti'den CHP'ye

6- Ağrı: BDP'den (HDP) AK Parti'ye

7- Bitlis: BDP'den (HDP) AK Parti'ye

8- Artvin: AK Parti'den CHP'ye

9- Kars: MHP'den HDP'ye

10- Bilecik: AK Parti'den CHP'ye

11- Sinop: AK Parti'den CHP'ye

12- Bolu: AK Parti'den CHP'ye

13- Kırşehir: AK Parti'den CHP'ye

14- Amasya: AK Parti'den MHP'ye

15- Kastamonu: AK Parti'den MHP'ye

16- Erzincan: AK Parti'den MHP'ye

17- Karaman: AK Parti'den MHP'ye

18- Çankırı: AK Parti'den MHP'ye

19- Bayburt: AKP'den MHP'ye

20- Kırklareli: CHP'den bağımsız adaya

22- Mardin: Bağımsız'dan HDP'ye

22- Adana: MHP'den CHP'ye

23- Mersin: MHP'den CHP'ye

24- Şırnak: BDP'den (HDP) AK Parti'ye

25- Kayyum atanan Batman, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Van HDP tarafından kazanıldı.