Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım

11.09.2019 18:47

Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'ndeki toplantı sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı, Ekrem İmamoğlu sendeledi ve yere düştü. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında komik bir diyalog gerçekleşti.

"AYAĞI KAYDIRILDI"

İddiaya göre olay şu şekilde yaşandı. Bestepe'de toplantı devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, oturduğu sandalyenin ayağının kırılması sebebiyle yere düştü. Ancak hemen kalktı. Bunun üzerine salonda espriler havada uçuştu. Salonda, "Ayağı kaydırıldı" şeklinde espriler yapıldı.

"PARASINI ÖDEMEN LAZIM"

Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na "Biz bir şey yapmadık, bak bu israfa girer oturduğun sandalyeyi kırdın. Parasını ödemen lazım." dediği ifade edildi. İmamoğlu'nun ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" demesi üzerine toplantı salonunda gülüşmeler yaşandı.