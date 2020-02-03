: Sancaktepe'de temizlik işçisi, bayrak hassasiyetiyle gönülleri fethetti

03.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:35

Olgun Kızıltepe/ HABERLER.COM

AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'ın Türk bayrağını yırttığı görüntülerin yankıları devam ederken İstanbul Sancaktepe'de kaydedilen bir görüntü izleyenleri duygulandırdı.

BAYRAĞI GÖRÜNCE HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Sancaktepe Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Derviş Darçın isimli vatandaşımız, sorumlu olduğu bölgede çalışırken yerde rüzgarın da etkisiyle sağa sola savrulan Türk bayrağını görünce hemen harekete geçti.

ÖPTÜKTEN SONRA CEBİNE KOYDU

Büyük bir özenle al bayrağımız yerden kaldırıp öpen Darçın, bayrağı özenle cebine koyduktan sonra işine devam etti. Bir vatandaşımız tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüyü Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de sosyal medya hesabından paylaştı.

BAŞKAN DÖĞÜCÜ'DEN TEBRİK

Bu inceliğin bir milletin milli değerlerine karşı sonsuz sevgi ve bağlılığının özeti olduğunu vurgulayan Başkan Döğücü, "Bayrağı yerden alıp öpen, özenle katlayıp cebine koyan güzel yürekli personelimiz Derviş Darçın'ı, bu duyarlı yaklaşımı için gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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