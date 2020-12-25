Sancak - Gölge sözleri! 'Gölge' şarkısı sözleri nedir? Sancak'ın yeni şarkısı hakkında bilgiler!
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Sancak - Gölge sözleri! 'Gölge' şarkısı sözleri nedir? Sancak'ın yeni şarkısı hakkında bilgiler!

25.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:37
Sancak - Gölge sözleri! 'Gölge' şarkısı sözleri nedir? Sancak'ın yeni şarkısı hakkında bilgiler!

Sancak'ın yeni albümü ve albümdeki yeni parçası "Gölge" dün gece Youtube'da çıktı. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak ediliyor. Peki Sancak 'Gölge' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sancak'ın "Gölge" şarkı sözleri merak ediliyor. Peki yeni şarkı Gölge sözleri nelerdir? Sancak kimdir? Nereli?

SANCAK - GÖLGE ŞARKI SÖZLERİ

Uçurumlardan bıraktım omzumdaki naaşı,

Silemeden gözümdeki yaşı.

Yine benim yüzümden göğsündeki sancı,

Ölene dek evimde kiracı.

Bu saatten sonra gülüm gelme kendine.

Zaten hep cenazede her günüm kendi evimde.

Otuza iki basarken tuz misali doğum günümde,

Yarama sanki düşmanım harcanan kendi kendime.

Gelip bir gün bile kalsan can evimde,

Yalnız değilsin kimler peşinde?

Kararttığın bu dünyanın köşesinde

Ben sandığın gölgelerle.

Beni kurtar bu demir parmaklıktan.

Yine bu hücrede yalnızlık var.

Beni sakladığın yerleri sana söyletmek için yalvarmışlar.

Beni ele vermez sandım gönlün onu bile kandırmışlar.

Çoktan sönmüş güneşim sensin diye beni kör sanmışlar.

Beni bulamazlar artık saçlarında.

Olamamak kokunda ne acı.

Seni bulamazlar, aktın yanağımdan

Silemeden gözümdeki yaşı.

SANCAK 'GÖLGE' ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Sancak - Gölge şarkısı 24 Aralık Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 71 bin izlenme ve 12 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Söz & Müzik: Sancak

Aranje: Dirty Beatz

Mix: Buğra Kunt

Mastering: Emre Kıral

Video & Kurgu: Burak Fatsa

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