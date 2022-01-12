Sanatçı Dilek Yalçın'ın "Nesnelerin Masumiyeti" adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu - Haberler
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Sanatçı Dilek Yalçın'ın "Nesnelerin Masumiyeti" adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Sanatçı Dilek Yalçın'ın "Nesnelerin Masumiyeti" adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu Sanatçı Dilek Yalçın'ın resim, enstalasyon ve heykellerden oluşan "Nesnelerin Masumiyeti" adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Dilek Yalçın'ın "Nesnelerin Masumiyeti" adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu

ANKARA - Sanatçı Dilek Yalçın'ın resim, enstalasyon ve heykellerden oluşan "Nesnelerin Masumiyeti" adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Sanatçı Dilek Yalçın'ın resim, enstalasyon ve heykellerden oluşan 130 eseri "Nesnelerin Masumiyeti" adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu. Cernmodern Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen sergide, eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunan Yalçın'ın Pandemi sürecinde, yaşanan kapanma döneminde, ürettiği çalışmaları büyük ilgi gördü.

Sanatçı Dilek Yalçın'ın Nesnelerin Masumiyeti adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Dilek Yalçın'ın Nesnelerin Masumiyeti adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Dilek Yalçın'ın Nesnelerin Masumiyeti adlı sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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