SAN MARTİN - Kolombiya'da 288 yıllık "Cuadrillas" geleneği - Haberler
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SAN MARTİN - Kolombiya'da 288 yıllık "Cuadrillas" geleneği

AA / Ernesto Che Mercado Jones - Haberler | Güncel

Süvarilerin kostüm detayları Koordinatör Darío Herrera Gutierrez ile yapılan röportaj Tören alanından genel görüntüler Süvarilerin çim alana çıkışı Dört ana akımı temsil eden süvarilerin birbirleriyle mücadelesi Kostümlerin giyilmesi Çim alandaki süvari geçişleri Seyircilerin coşkusu...

Süvarilerin kostüm detayları

Koordinatör Darío Herrera Gutierrez ile yapılan röportaj

Tören alanından genel görüntüler

Süvarilerin çim alana çıkışı

Dört ana akımı temsil eden süvarilerin birbirleriyle mücadelesi

Kostümlerin giyilmesi

Çim alandaki süvari geçişleri

Seyircilerin coşkusu

Detaylar Kolombiya'nın Meta Departmanı'nda düzenlenen "Cuadrillas de San Martin" etkinliklerine 48 atlı süvari ilginç kostümlerle katılıyor. Kolombiya tarihinde önemli role sahip olan Morolar (Müslümanlar), Gallantlar (İspanyollar), Cachaceros (Afrikalılar), Guahibos yerlileri ve bu grupları temsilen oluşturulan 4 ekip arasında gerçekleşen oyun, 1735 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.

SAN MARTİN - Kolombiya'da 288 yıllık Cuadrillas geleneği

SAN MARTİN - Kolombiya'da 288 yıllık Cuadrillas geleneği

SAN MARTİN - Kolombiya'da 288 yıllık Cuadrillas geleneği

AA / Ernesto Che Mercado Jones - Son Dakika Haberleri

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