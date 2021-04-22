Samurai Shodown DLC karakteri Hibiki Takane 28 Nisan'da dövüşlere açılıyor
The Last Blade 2'den Hibiki Takane yakın bir süre sonra Samurai Shodown'da start alıyor.
Tasarlayıcı SNK, Samurai Shodown'un üçüncü sezon yüklenebilir içerik karakteri Hibiki Tanake'nin 28 Nisan'da çıkışını gerçekleştireceğini açıkladı.
Samurai Shodown, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC(Epic Games Store) Stadia platformlarında oynanabilir vaziyette oyunseverleri bekliyor.
SAMURAI SHODOWN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i5
- Ram: 8 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB/ AMD Radeon R9 280 3GB
- DX: DirectX 11
- İşletim sistemi: Windows 7
- Disk: 35 GB
Önerilen sistem gereksinimleri
- İşlemci: Intel Core i7
- Ram: 16 GB
- Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB/ AMD Radeon RX 480 4GB
- DX: DirectX 11
- İşletim sistemi: Windows 10
- Disk: 35 GB