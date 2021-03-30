Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
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Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA - Haberler | Güncel

SAMSUN'da girdiği lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyon alıp kaçan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı.

SAMSUN'da girdiği lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyon alıp kaçan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çaldığı televizyonları sırtında taşıdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyonun çalındığı ihbarı aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelinin R.A. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. R.A.'nın çaldığı televizyonları sırtında taşıdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada
Kamyondan televizyon hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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