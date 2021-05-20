Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Emin Çoşkundere - Haberler | Güncel

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Çarşamba ilçesinde para meselesi yüzünden enişte- kayınbirader arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Murat Yüksel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde para meselesi yüzünden enişte- kayınbirader arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Murat Yüksel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Çoşkundere

Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Feyza Aktan Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 19:00:23. #1.13#

title