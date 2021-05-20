Samsun'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİSamsun'un Çarşamba ilçesinde para meselesi yüzünden enişte- kayınbirader arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Murat Yüksel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Samsun'un Çarşamba ilçesinde para meselesi yüzünden enişte- kayınbirader arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Murat Yüksel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emin Çoşkundere