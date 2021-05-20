Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde para meselesi yüzünden enişte- kayınbirader arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde para meselesi yüzünden enişte- kayınbirader arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında para meselesi nedeniyle husumetli olan Serhat Sarıoğlu (23) ile kayınbiraderi Murat Yüksel sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine tabanca ile ateş etti. Kavgada Serhat Sarıoğlu ile babası Şakir Sarıoğlu (50) ve Murat Yüksel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Serhat Sarıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralanan Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu'nun ise tedavileri sürüyor.


- Samsun
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere

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