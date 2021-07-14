Samsun'da kıyıya vuran iskelete inceleme
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Samsun'da kıyıya vuran iskelete inceleme

Samsun'da kıyıya vuran iskelete inceleme
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran iskeleti fark etti.

SAMSUN'da, sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran iskeleti fark etti. İhbarla sahile gelen ekipler, iskeleti alıp, Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Olay, dün Terme ilçesine bağlı Sancaklı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran ve insana ait olduğu sanılan iskeleti görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine sahile gelen ekipler, iskeleti bulunduğu yerden alarak, Adli Tıp Kurumu'na götürdü.


Samsun'da kıyıya vuran iskelete inceleme
Samsun'da kıyıya vuran iskelete inceleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin Coşkundere

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