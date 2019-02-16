Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var

Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var

Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Araçların hurdaya döndüğü kazada bir süreliğine kapanan yol, araçlarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

KAZADA 3'Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi istikametine giden 5 araçGüzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 BAV 58 plakalı cip karşı şeride geçerek 55 TS696 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardındannormale döndü.

Kaynak: İHA
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