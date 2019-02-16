Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var
Samsun'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Araçların hurdaya döndüğü kazada bir süreliğine kapanan yol, araçlarının kaldırılmasının ardından normale döndü.
Samsun'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
KAZADA 3'Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi istikametine giden 5 araçGüzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 55 BAV 58 plakalı cip karşı şeride geçerek 55 TS696 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardındannormale döndü.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (13)
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Bir kere de bir tofaşı şu şekilde görmeyelim!Cevap Yaz 16 7 Yayından Kaldır
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Yaralılara Allah acil şifalar versin..AminCevap Yaz 32 Yayından Kaldır
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Yaralılara Acil Şifalar Diliyorum.,Allah Ülkemizi Ve Milletimizi Kaza Ve Belalardan Muhafaza Eylesin...AminCevap Yaz 31 Yayından KaldırMÜFTÜ DEDE: AMİN HOCAM.15 Yayından Kaldır
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Allah şifalarını versin. geçmiş olsun.Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır