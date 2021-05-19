Samsun'da 19.19'da Bandırma Vapuru'nda İstiklal Marşı okundu
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Samsun'da 19.19'da Bandırma Vapuru'nda İstiklal Marşı okundu

Samsun'da 19.19'da Bandırma Vapuru'nda İstiklal Marşı okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu saat 19.19'da Bandırma Vapuru'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu saat 19.19'da Bandırma Vapuru'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlatmasının bu yıl 102. yıl dönümü kutlandı. Korona virüsü nedeniyle geçen sene olduğu gibi bu senede bayram, pandemi tedbirleri kapsamında kutlandı. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi için yapılan etkinliklerde katılım sınırlı tutuldu. Kutlamaların sonuncusu ise Bandırma Vapuru Müzesi önünde gerçekleşti. Sporcuların ve protokolün katılımıyla saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Kutlamaya Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu katıldı. - SAMSUN

Samsun'da 19.19'da Bandırma Vapuru'nda İstiklal Marşı okundu
Samsun'da 19.19'da Bandırma Vapuru'nda İstiklal Marşı okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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