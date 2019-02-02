14 Yaşındaki Kız Çocuğu Mektup Bırakıp Tabancayla İntihar Etti

Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğu tabancayla kendini vurarak intihar etti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken yaşamını yitiren kıza ait intihar mektubunda "Sizi çok seviyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" yazdığı ortaya çıktı.

SOL GÖĞSÜNDE ATEŞ ETTİ

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.K. kendini tabancayla sol göğsünden vurdu. Ağır yaralanan S.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN"

S.K.'nın geride bıraktığı intihar mektubunda, "Sizi çok seviyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" yazdığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA