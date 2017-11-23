Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle / PSG 7 - 1 Celtic maçının golleri

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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Celtic'i farklı mağlup eden Paris Saint-Germain 5 maç sonunda 24 gol attı ve Şampiyonlar Ligi tarihinde grup aşamasında en çok gol atan takım oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında CSKA Moskova, Benfica'yı 2-0 yendi. İlk 4 karşılaşmada 6 puan toplayan Rusya'nın CSKA Moskova takımı, puanı bulunmayan Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. Schennikov'un 13. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 üstünlükle giden CSKA Moskova, Jardel'in 56. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Grupta 5 maçını da kaybeden Benfica, Avrupa kupalarına veda etti.

Öte yandan CSKA Moskova kalecisi Igor Akinfeev, Şampiyonlar Ligi'nde tam 47 maç sonra kalesini gole kapadı. Rus file bekçisi en son Kasım 2006'daki Arsenal maçında gol yememişti. İngiltere temsilcisi Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında konuk olduğu Azerbaycan'ın Karabağ takımını 4-0 mağlup etti. Başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Portekizli hakem Manuel De Sousa yönetti. Chelsea, Karabağ kaptanı Sadygov'un 19. dakikada gördüğü kımızı kart sonrası Eden Hazard'ın 21. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. İngiliz ekibi, Willian'ın 37. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.Fabregas'ın 73. dakikadaki penaltı golüyle farkı 3'e çıkaran Chelsea, Willian'ın 85. dakikada kaydettiği golle karşılaşmayı 4-0 kazandı. İngiliz ekibi, bu sonuçla son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

DEVLER LİGİNDE İLGİNÇ PROTESTO

Anderlecht - Bayern Münih maçında son yıllarda futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir protesto yaşandı. Maçı izlemeye gelen tribündeki Bayern Münih taraftarları 100 euro değerindeki bilet fiyatlarını protesto ederek, sahaya sahte para attı. Maçın hemen başında gerçekleşen bu protestonun ardından sahadaki paralar kenara atılmak zorunda kalınınca oyun kısa süre durdu. Müsabakanın ilk yarı golsüz berabere bitti.

BAYERN MÜNİH 2-1 KAZANDI

Bayern Müih, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi. Anderlecht ile ilk 4 maçında grupta puanla tanışamadı. Bayern Münih müsabakayı 2-1 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi.

(Futbol Arena)