Sami Yusuf İstanbul Konseri ne zaman nerede olacak?

Sami Yusuf konseri için biletler 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla Türkiye'nin önde gelen online bilet platformuüzerinden satışa sunuluyor. Peki, Sami Yusuf İstanbul Konseri ne zaman nerede olacak?

BİLET FİYATLARI VE SATIŞ NOKTALARI

Sami Yusuf konserinin biletleri satışa açıldı. Koltuklu alanlar için bilet fiyatları 3250 TL'den başlıyor. Ayakta katılım sağlanacak alanlar için biletler 900 TL olarak belirlendi.

En düşük 3 bin 250 TL ile en yüksek 10 bin 500 TL arasında satışa sunuldu.

SAMİ YUSUF İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN NEREDE OLACAK?

Sanatçının konseri 23 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. Program kapsamında Yusuf, yeni albümü Ecstasyyi ilk kez sahnede seslendirecek. Albüm, konserde dinleyiciyle buluşacak.