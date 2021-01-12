Sami Çelik kimdir? Sami Çelik kaç yaşında ve nereli? Sami Çelik şarkıları ve besteleri!

Besteleri ve şarkılarıyla dizilere ve filmlere konuk olan Sami Çelik, sosyal medyada ve internette araştırma konusu oldu. Sami Çelik kimdir? Sami Çelik kaç yaşında ve nereli? soruları araştırılmaya başladı. Sami Çelik şarkıları ve besteleri gibi detayları yazımızda bulabilirsiniz...

Sami Çelik, şarkıcı ve bestecidir. Kendi konserleri ve programları harici Sami Çelik şarkıları, dizilerde de dinlenilmektedir. Sami Çelik kimdir? Sami Çelik kaç yaşında ve nereli? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. İste Sami Çelik şarkıları ve besteleri!

SAMİ ÇELİK KİMDİR?

Sami Çelik, yorumcu, besteci, güfteci ve udidir. Sami Çelik, müzik hayatına 1990'lı yıllarda giriş yapmıştır. Çelik, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Fantezi ve musiki dallarında beste ve yorumlarıyla tanınmaktadır. Sami Çelik, "uduyla dans eden adam" diye anılmaktadır.

Sami Çelik, 1967 yılında Konya'nın Bozkır İlçesi Çağlayan (Çat) kasabasında 4 çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olarak dünyaya gelmiştir.Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, müzik gruplarında malzemeci olarak başladığı sanat yolculuğunda Bozkır ve Seydişehir'de yıllarca folklor ekipleriyle beraber etkinliklerde keman ve bağlama çaldı, şarkı - türkü icra etti.

Sami Çelik, müzik eğitimini, Seydişehir Musiki Cemiyeti'nde aldı. Askerlik görevini 1987 yılında Manisa Ordu Evinde tamamladı. 1992 Yılından itibaren İstanbul'da yaşamaya ve müzikhollerde sahne almaya başlayan Sami Çelik, 7 eserin söz ve müziğine imza attığı "Yalan" adlı ilk albümünü 1997 yılında çıkardı. 2014 yılının sonunda en son albümü ''Samimi Türküler" albümü müzik marketlerde yerini aldı. Albümde yer alan Gönüldağı ve Edremit'in Gelini şarkılarına klip çekti.

Sırasıyla Mavi Karadeniz TV, Kanal 7, Bedia Akartürk ile Flash TVve Medya TV'de ünlü sanatçıları ağırladığı ''Sami Çelik ile Samimice" adlı müzik-eğlence programlarını sundu. Sözleri ve müziği kendisine ait olan "Sözüm söz" adlı eseri birçok sanatçı tarafından seslendirilmiştir. Birçok mekanda sahne almaya devam ediyor. Birçok müzik enstrümanını büyük bir ustalıkla icra eden Sami Çelik evli ve 1 çocuk babasıdır.

Sami Çelik şarkılarından bazıları: