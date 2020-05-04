Samandağ'da kronikleşen sorunlar bir bir gideriliyor

Samandağ Belediyesi ekipleri tarafından kirli suyun aktığı yerde asfalt kesilerek büz döşeme ve kanal temizlik çalışması yapıldı.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri ekipleri Tekebaşı Mahallesi'nde kangrenleşen sorunlardan biri olan, kötü koku ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren, yol ortasında akan kirli su sorununa yapılan büz döşeme ve kanal temizleme çalışmaları ile çözüm ürettiler.

Mesai mefhumu gözetmeksizin hafta sonu da çalışmalarını gerçekleştiren Samandağ Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla Tekebaşı Mahallesi'nde ana cadde üzerinde halk sağlığını tehdit eden kötü koku ve görüntü kirliliği giderilmiş oldu.

Tekebaşı Mahalle halkı yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek halk sağlığını tehdit eden ve yıllardır kronikleşen sorunun giderilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun çaba sarf eden Samandağ Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler