Samandağ'da bir okula aşırı yağış tatili

24.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:55

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı bir okulda eğitime 1 gün ara verildi.



Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ve Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı 25 Aralık 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil ilan edilmiştir" denildi - HATAY

Kaynak: İHA