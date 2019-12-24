Samandağ'da bir okula aşırı yağış tatili
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Samandağ'da bir okula aşırı yağış tatili

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı bir okulda eğitime 1 gün ara verildi.

24.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:55
Samandağ'da bir okula aşırı yağış tatili

'ın ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı bir okulda eğitime 1 gün ara verildi.


Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, " Eczacı Maruf Cilli ve Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı 25 Aralık 2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil ilan edilmiştir" denildi - HATAY

Kaynak: İHA
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