Salihli Devlet Hastanesi" Projesi

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu Salihli Beş Eylül Yerleşkesi içinde yapılacak olan 300 yataklı devlet hastanesi projesi hakkında açıklamalarda bulundu.



Milletvekili Bilen, Salihli'de yapılacak 300 yataklı Salihli Devlet Hastanesi'nin yaklaşık maliyetinin 200 milyon lira olduğunu söyledi.



Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Gökhan Gürsoy'u ziyaret eden Bilen, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımlar Dairesi Uzmanı Ozan Ağzıballı'dan proje hakkında bilgi aldı.

Hastane ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bilen, şöyle konuştu:

"Sağlık kenti pozisyonunda olan Salihli'ye, tüm donanımları ile çok güzel bir devlet hastanesi inşa edeceğiz. Hastanemizin 55 bin metrekare kapalı alanı olacak ve toplam yatak kapasitesi ise 300. Bu yatırımın maliyetinin 200 milyon lirayı bulmasını bekliyoruz. Mevcut yol ağı ile ilgili birkaç ufak pürüzün de çözüme kavuşmasının ardından en kısa sürede hastanemizin temelini atacağız."