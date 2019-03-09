CHP'nin Seçim Minibüsü Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, CHP'nin seçim minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Durasıllı Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. (28) yönetimindeki 45 AAG 462 kamyonet ile M.T. (23) yönetimindeki 45 LF 006 plakalı, CHP'nin seçim minibüsü çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile CHP'nin parti aracında bulunan, yaşları 18 ila 29 arasındaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA