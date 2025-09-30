Haberler

Salı günü hangi diziler var? 30 Eylül Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 30 Eylül 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: -

Show TV: Bahar

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 Galatasaray - Liverpool maçı | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00:15 Cennetin Çocukları

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
