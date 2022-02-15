Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu

AA, Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, köpeklerin saldırıya uğrayan 50'ye yakın koyun telef oldu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, köpeklerin saldırıya uğrayan 50'ye yakın koyun telef oldu.

Yalıkavak Küdür mevkisinde bir çobana ait koyunlar, ilk belirlemelere göre, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bölgeye giden Acar, koyun ve kuzularını telef olmuş vaziyette buldu.

Saldırı sırasında denize atlayan bazı koyunlar da Erdemil mevkisinde kıyıya vurdu. Yaralı kurtulan bazı koyunların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı.

Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu

Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu

Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu

Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu

Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu

Bodrum'da köpeklerin saldırısına uğrayan koyunlar telef oldu

AA / Ali Ballı - Güncel

Cafer Acar, Saldırı, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title