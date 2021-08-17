SALAVATLI MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA HİZMET TEŞEKKÜRÜ
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SALAVATLI MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA HİZMET TEŞEKKÜRÜ

SALAVATLI MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA HİZMET TEŞEKKÜRÜ
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Büyüksehir Belediyesi, kentin her noktasinda hizmet odakli belediyecilik anlayisi ile çalismalarini sürdürüyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, kentin her noktasinda hizmet odakli belediyecilik anlayisi ile çalismalarini sürdürüyor. Büyüksehir Belediyesi, altyapi ve üstyapi yatirimlari ile birlikte sosyal destek yardimlarini da tüm kente yayarak vatandaslara esit hizmet saglanmaya devam ediyor.

Sultanhisar'in Salavatli Mahallesi'nde ASKI araciligiyla içme suyu altyapi çalismalari yapan Büyüksehir Belediyesi, Fen Isleri Daire Baskanliginca da yol yapim islerini sürdürüyor. Bir yandan da AYBA ekipleri ile mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaslari tespit ederek sosyal yardimlarda bulunan Büyüksehir ekipleri, hizmetlerini tek tek yerine getiriyor.

"Ben çok memnunum, vatandasimiza da anlatiyorum. "

Büyüksehir'in yaptigi hizmetlerden memnun olduklarini ve Salavatli'nin belediye statüsünde oldugu dönemde bile böylesine yatirim almadigini belirten Salavatli Mahalle Muhtari Kemal Uymaz, "Belediye statüsü gidince biz bu kadar olmaz diyorduk ama fazlasini yaptilar. Burasi 42 sene belediye kaldi. Zeytinlik ve incirlik yollarimiz belediyeyken bile böylesine bakilmadi. Salavatli ve Kösealan arasindaki baglanti yolu Fen Islerinin çalismasiyla açildi. Ne zaman araç destegine ihtiyaç duysak gönderiyorlar. Içme suyu altyapi hatlarimiz degistiriliyor. Ben çok memnunum, vatandasimiza da anlatiyorum. " dedi.

"Özlem Baskanimizi Allah basimizdan eksik etmesin. "

Büyüksehir'in pandemi ve sonrasindaki dönemde de ekipleri ile yanlarinda oldugunu belirten Muhtar Uymaz, "Berberlere, kahvecilere kuru gida gönderildi. Maskemiz, dezenfektanimiz hiç eksik edilmedi. Hasta bezine ihtiyaci olan vatandaslarimiz oluyor. Böyle ihtiyaç için aradim, kisa sürede getirip biraktilar. Ihtiyaci olan diger kisilerde tespit edildi ve yardimlari baslayacak. Özlem Çerçioglu baskanimizi Allah basimizdan eksik etmesin. Sadece ben degil çokça kisi baskanimizdan memnundur. Çok tesekkür ediyorum. Özlem Baskan gibi baskan bir daha gelmez, herkes bunun kiymetini bilsin. " ifadelerini kullandi.

Kaynak: Habermetre

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SALAVATLI MUHTARINDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA HİZMET TEŞEKKÜRÜ - Haberler
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