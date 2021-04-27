Salako'daki Emine kimdir? Salako'daki Emine yaşıyor mu?
Salako, Köyden İndim Şehire, Banker Bilo, Duvardaki Kan ve daha fazla filmde izleyicinin beğenisini toplayan Meral Zeren, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Salako'daki Emine kimdir?
Salako'daki Emine olarak tanınan ve birçok filmde rol alan Meral Zeren hayat hikayesi ile izleyiciler merak konusu oldu. Konu hakkında Salako'daki Emine kimdir ve Salako'daki Emine yaşıyor mu gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Meral Zeren kimdir?
SALAKO'DAKİ EMİNE KİMDİR?
Salako filmindeki başrol karakterlerinden Emine'yi Meral Zeren canlandırmaktadır.
Battal Gazi'nin İntikamı'nın Ayşe'si, Salako'nun ve Köyden İndim Şehire'nin Emine'si, Banker Bilo'nun Zeyno'su Meral Zeren Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersleri aldı ve Zeki Müren, Ajda Pekkan gibi isimlerle de çalışma fırsatı buldu.
MERAL ZEREN KİMDİR?
Doğum tarihi: 6 Haziran 1956
Kaç yaşında: 64 yıl yaşında
Nereli: Adana,
Meral Zeren 6 Haziran 1956 yılında Adana'da dünyaya geldi. 64 yaşındaki Zeren, Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısıdır.
Ortaokulda bir süre okuduktan sonra eğitimini yarım bıraktı ve 13 yaşındayken sahneye çıktı, şarkıcılığa başladı. Sahnede filmcilerin dikkatlerini çeken Meral Zeren 1971'de Kadri Yurdatap'ın, "Kadri Film" adına yapımcısı olduğu, Natuk Baytan'ın yönetip Yılmaz Köksal'ın baş rolünü oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Filmde rol alabilmek için yaşını 4 yıl büyüttü.
Çok sayıda filmde başrol oynadı. 1970lerde Selami Şahin'den Türk Sanat Müziği dersi almaya başladı ve solist olarak tekrar sahnelere döndü. Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la Çakıl Gazinosu'nda sahne aldı. 1979 yılında Kalbinden Atma Beni/Hercai 45'liğini çıkardı. 1980'de son büyük sinema filmi Banker Bilo'da rol aldı.
80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı.
Şimdilerde İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan 62 yaşındaki Bebek'te yaşayan Meral Zeren, zaman zaman sahile inip boğazın serin sularında keyif yapıyor. Meral Zeren evi ile de sık sık gündeme gelmektedir.
MERAL ZEREN FİLMLERİ
İstanbul, Yönetmen: Sinan Öztürk 2019
Eden Bulur, Yönetmen: Nazif Tunç 2006
Adressiz Sorgular, Yönetmen: Mustafa Diyar Demirsoy, 2005
Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?, Yönetmen: Mehmet Ali Gündoğdu, 2003
Kenar Mahalle, Yönetmen: Uğur Duru, 2002
Sırlar Dünyası/Sır Kapısı, Taner Tunç, 2002
Kardakiler, Yönetmen: Müjdat Saylav, 2001
Fakiro, Yönetmen: Murat Uygur 2001
Yalnız Ölüm, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 2000
Karlar Eriyince, Yönetmen: Müjdat Saylav 2000
Zehirli Çiçek, Yönetmen: Tevfik Polam,1996
155 Alo Polis, Yönetmen: Tevfik Polam 1995
İçerdekiler mi? Dışardakiler mi?, Yönetmen: Nejat Gürsoy 1995
Polis Dosyası, Yönetmen: Tevfik Polam 1995
Mutlugiller, Yönetmen: Demirhan Ersunar 1994
İnsanlar Yaşadıkça, Yönetmen: Tevfik Polam 1994
Beklenmeyen Misafir, Yönetmen: Oğuz Gözen 1994
Tehlikeli Kadın, Yönetmen: Tevfik Polam 1994
Sevmek Seninle Güzel, Yönetmen: Tevfik Polam 1994
Oyun İçinde Oyun, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1993, Meral rolünde
Aile Bağları, Yönetmen: Adil Daldal, 1991
Bir Eski Yangın, Yönetmen: Ömer Uğur, 1988
Duvardaki Kan, Yönetmen: Natuk Baytan, 1986, Hayriye hanım rolünde
Şaşkın Gelin, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1984
Mağrur Kadın, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 1984
Hercai, Yönetmen: Cevat Okçugil, 1984
Beni Kalbinden Atma, Yönetmen: Recep Filiz, 1984
Çiçek, Yönetmen: Yavuz Işıklar, 1983
Banker Bilo, Yönetmen: Ertem Eğilmez, 1980, Zeyno rolünde
İbiş'in Rüyası, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1979, Hatice rolünde
Aşk ve Adalet, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1978
Seni Sevmekle Suçluyum, Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1976, Alev rolünde
Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Yönetmen: Osman F. Seden, 1976, Ayşe rolünde
Bizim Düğün Ne Zaman?, Yönetmen: Yunus Yılmaz, 1976
Salak Bacılar, Yönetmen: Aram Gülyüz, 1975
Sevgili Halam, Yönetmen: Nuri O. Ergün, 1975
Baba Bizi Eversene, Yönetmen: Oksal Pekmezoğlu, 1975, Sevim rolünde
Şaşkın Damat, Yönetmen: Zeki Ökten, 1975, Serpil rolünde
Minik Cadı, Yönetmen: Nejat Saydam, 1975, Aysel rolünde
Hanzo, Yönetmen: Zeki Ökten, 1975, Hülya rolünde
Karanlık Yıllar, Yönetmen: Nejat Okçugil, 1974
Pusu, Yönetmen: T. Fikret Uçak, 1974
Deli Ferhat, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1974, Sevgi rolünde
Öfkenin Bedeli Yönetmen: Sırrı Gültekin, 1974, Kezban rolünde
Köyden İndim Şehire, Yönetmen: Ertem Eğilmez, 1974, Emine rolünde
Enayi, Yönetmen: Feyzi Tuna, 1974, Filiz rolünde
Salako, Yönetmen: Atıf Yılmaz, 1974, Emine rolünde
Salak Milyoner, Yönetmen: Ertem Eğilmez, 1974, Emine rolünde
Dert Bende, Yönetmen: Orhan Elmas, 1973
Şeytanın Kurbanları, Yönetmen: Nejat Okçugil, 1973
Kaderim Kanla Yazıldı, Yönetmen: Nazmi Özer, 1973
Irgat, Yönetmen: Yücel Uçanoğlu, 1973
Meyro, Yönetmen: Yılmaz Duru, 1973, Meyro rolünde
Şirvan İle Nazlı, Yönetmen: Yavuz Figenli, 1973
Vahşet, Yönetmen: Osman F. Seden, 1973
Zalim Kartal, Yönetmen: Erdoğan Tokatlı, 1973
Bu Toprağın Kızı, Yönetmen: Osman F. Seden, 1973
Yanaşma, Yönetmen: Duygu Sağıroğlu, 1973, Cano rolünde
Bitirim Kardeşler, Yönetmen: Zeki Ökten, 1973
Kara Orkun, Yönetmen: Yücel Uçanoğlu, 1973, Yonca Sultan rolünde
Karaoğlan Geliyor, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1972, Çavdar Tarlası rolünde
Acı Yudum, Yönetmen: Natuk Baytan, 1972
Aşka Susayanlar/ Seks Ve Cinayet, Yönetmen: Mehmet Aslan, 1972
Üç Sevgili, Yönetmen: Mehmet Dinler, 1972, Jale rolünde
Vahşi Arzu, Yönetmen: Yavuz Figenli, 1972, Nazlı rolünde
Kanlı Para, Yönetmen: Natuk Baytan, 1972, Zeynep rolünde
Çöl Kartalı, Yönetmen: Halit Refiğ, 1972, Hacer rolünde
Battal Gazi'nin İntikamı, Yönetmen: Natuk Baytan, 1972, Ayşe/Angela rolünde
Dadaloğlu'nun İntikamı, Yönetmen: Yavuz Figenli, 1972, Ayşe rolünde
Alaeddin'in Lambası, Yönetmen: Natuk Baytan, 1971
Avare Kalbi, Yönetmen: Çetin İnanç,1971
Battal Gazi Destanı (film), Yönetmen:Atıf Yılmaz,1971
Önce Vur Sonra Sev, Yönetmen:Natuk Baytan,1971