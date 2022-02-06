Salak Milyoner nerede çekildi? Salak Milyoner ne zaman, kaç yılında çekildi? Salak Milyoner filmi oyuncuları ve konusu

Salak Milyoner nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Salak Milyoner filmi, 1974 yılında vizyona giren yerli komedi türündeki filmdir. Filmde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi isimler başrolde yer alıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Salak Milyoner'in çekimleri ise İstanbul'da farklı noktalarda gerçekleştirildi. İşte, Salak Milyoner oyuncu kadrosu...

SALAK MİLYONER KONUSU

Filmde, define bulmak için İstanbul'a giden dört kardeşin hikâyesi konu edilir. Ölüm döşeğindeki Behçet, oğullarına İstanbul'daki altınlarını haber verir. Bunun için İstanbul'da yaşayan Mehmet Çavuş'u bulmaları gerekmektedir. Birbirini atlatıp İstanbul'a gitmeye çalışan dört kardeş tren istasyonunda karşılaşır. Mehmet Çavuş'un evine yerleşen kardeşler altınların evin altında gömülü olduğunu öğrenir. Mehmet Çavuş'a fark ettirmeden altınlara ulaşmaya çalışırlar. Ancak evin altında kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

SALAK MİLYONER NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilen filmin çekimleri İstanbul'un Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta gerçekleşti.

SALAK MİYONER OYUNCULARI

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Hanımı

Perran Kutman - Gülsüm

Ali Şen - Şevket

Münir Özkul - Mehmet Çavuş

Adile Naşit - Mesude

Hulusi Kentmen - Komiser

Haluk Orçun - Müteahhit

Hikmet Gül

Arap Celal

Cemil Turan

Osman Arpacıoğlu

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