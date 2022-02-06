Salak Milyoner nerede çekildi? Salak Milyoner ne zaman, kaç yılında çekildi? Salak Milyoner filmi oyuncuları ve konusu
- Güncelleme:
Türk sineması filmleri arasında yer alan Salak Milyoner, tv kanallarının sinema kuşağında zaman zaman yayınlanıyor. Salak Milyoner nerede çekildi sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günümüzde dahi ilgiyle takip edilen filmi Salak Milyoner'in yönetmenliğini Ertem Eğilmez yürütürken senaryosunu da Sadık Şendil kaleme almıştır. Kadrosunda; Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi isimler yer alıyor. Salak Milyoner filmi oyuncuları ve konusu
Salak Milyoner nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Salak Milyoner filmi, 1974 yılında vizyona giren yerli komedi türündeki filmdir. Filmde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi isimler başrolde yer alıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Salak Milyoner'in çekimleri ise İstanbul'da farklı noktalarda gerçekleştirildi. İşte, Salak Milyoner oyuncu kadrosu...
Filmde, define bulmak için İstanbul'a giden dört kardeşin hikâyesi konu edilir. Ölüm döşeğindeki Behçet, oğullarına İstanbul'daki altınlarını haber verir. Bunun için İstanbul'da yaşayan Mehmet Çavuş'u bulmaları gerekmektedir. Birbirini atlatıp İstanbul'a gitmeye çalışan dört kardeş tren istasyonunda karşılaşır. Mehmet Çavuş'un evine yerleşen kardeşler altınların evin altında gömülü olduğunu öğrenir. Mehmet Çavuş'a fark ettirmeden altınlara ulaşmaya çalışırlar. Ancak evin altında kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir.
Sevilen filmin çekimleri İstanbul'un Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta gerçekleşti.
- Kemal Sunal - Saffet
- Zeki Alasya - Himmet
- Metin Akpınar - Hayret
- Halit Akçatepe - Gayret
- Meral Zeren - Emine
- Oya Alasya - Himmet'in Hanımı
- Perran Kutman - Gülsüm
- Ali Şen - Şevket
- Münir Özkul - Mehmet Çavuş
- Adile Naşit - Mesude
- Hulusi Kentmen - Komiser
- Haluk Orçun - Müteahhit
- Hikmet Gül
- Arap Celal
- Cemil Turan
- Osman Arpacıoğlu