SAKİN ŞEHİR ŞAVŞAT'TA, 'CİTTASLOW PAZARI' KURULDU - Haberler
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SAKİN ŞEHİR ŞAVŞAT'TA, 'CİTTASLOW PAZARI' KURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde 'Cittaslow Pazarı' kuruldu.

ARTVİN'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde 'Cittaslow Pazarı' kuruldu. Köy, mahalle ve yaylalarda üretilen doğal ve organik ürünlerin sergilendiği pazarda renkli görüntüler oluştu.

Şavşat ilçesi, 2015 yılında sakin şehir (Cittaslow) unvanı aldı. Bu unvanın ardından ilçede belli dönemlerde 'Cittaslow Pazarı' kurulmaya başlandı. Belediye Pasajı üzerinde gerçekleştirilen 'Cittaslow Pazarı' kutlamalarına, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Şavşat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Şennan Arslan ile vatandaşlar katıldı. Pandemi kurallarına uyularak yapılan kutlamalarda, köy, mahalle ve yaylalarda üretilen doğal ve organik ürünlerin sergilendiği pazar kuruldu. Köylerde kendi bağ, bahçelerinde ve hayvanlarından üretmiş oldukları ürünleri Cittaslow Pazarı'na getiren vatandaşlar satış yaparak, ev ekonomisine de katkıda bulundu.

ATABARI OYNADILAR

Etkinliklerde, halk şairleri Şavşat konulu şiirler okudu. Mahalli sanatçı Mustafa Aslan kendisinin yazıp bestelediği ve okumuş olduğu türkülerle herkesi duygulandırdı. Tamamen yöresel ürünlerin sergilendiği pazarda Kaymakam Yusuf Akın, Belediye Başkanı Nihat Acar ve bütün protokol üyeleri vatandaşlar ile halaylar çekerek, yöresel oyun olan Atabarı oynadı.

'BU UNVAN İÇLEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, köylerden getirilen yöresel ürünlerin sergilendiğini belirterek, 'Hem lezzetli hem sağlıklı doğal organik ürünlerimizi ayrıca yöre halkımızın el emeği göz nuru ile yapmış olduğu yöre kültürünü, yöre yaşamını anlatan el sanatlarını görmeye herkesi davet ediyoruz. Cittaslow unvanı kazanmak oldukça uzun ve zorlu bir süreç. Ama onu korumak daha da zorlu bir süreçtir. Yakalanan bu çıtayı daha ileriye götürerek, ilçemizin tanıtımı ve üretime katkısını en üst seviyeye çıkaracağız. Biz de elimizden geldiği kadar bunu yapıyoruz ve buradan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca 'Cittaslow' unvanı ilçemize çok önemli değerler kattı. Artık ilçemiz kadını ile erkeği ile üretime yöneldi. Kadın ve erkek üreticilerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Bu üretimi yaparken, ürünlerin tamamının doğal oluşu insan sağlığı için de büyük fayda sağlıyor. Bu üretim sayesinde beslenmenin çok önemli olduğu pandemi sürecinde yöre halkımıza doğal ürünler yedirmemiz insan sağlığı için çok önemli. İlçemizin özellik bal, tereyağı, peynir, bakliyat ve kuruyemişler konusunda çok önemli doğal ürünleri olması bizleri de memnun ediyor dedi.

'ŞAVŞAT EVİ VE KETESİ COĞRAFİ İŞARET ALDI'

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ise, 'Bu pazar ve Cittaslow unvanı ilçemiz için çok önemlidir. Herkese güzel bir müjde veriyorum. Artık Şavşat Evi ve Şavşat Ketesi coğrafi işaret almış, marka tescili yapılmıştır. Şavşat'ımız özüne dönerek sağlıklı beslenmenin yolunu buldu. Köylerimizde ve ilçemizin çeşitli yerlerinde özellikle kadınların üretmiş oldukları yöresel organik ürünler ve el sanatları var. Artık bu ürünler ihtiyaç veya hobi olarak yapılmıyor, ticaret amacıyla da yapılıyor. Bu vesile ile yerel kalkınmayı sağlayacağızö diye konuştu.

SAKİN ŞEHİR ŞAVŞAT'TA, 'CİTTASLOW PAZARI' KURULDU

SAKİN ŞEHİR ŞAVŞAT'TA, 'CİTTASLOW PAZARI' KURULDU

SAKİN ŞEHİR ŞAVŞAT'TA, 'CİTTASLOW PAZARI' KURULDU

SAKİN ŞEHİR ŞAVŞAT'TA, 'CİTTASLOW PAZARI' KURULDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SAKİN ŞEHİR ŞAVŞAT'TA, 'CİTTASLOW PAZARI' KURULDU - Haberler
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