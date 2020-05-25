SAKARYA Kaldırıma çarpan alkollü sürücü, girdiği tarlada sızdı
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SAKARYA Kaldırıma çarpan alkollü sürücü, girdiği tarlada sızdı

Kaldırıma çarpan alkollü sürücü, girdiği tarlada sızdıADAPAZARI'nda, sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü kaldırıma çarptı, ardından otomobilinden inerek yol kenarındaki tarlada sızdı.

25.05.2020 03:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 03:22

Kaldırıma çarpan alkollü sürücü, girdiği tarlada sızdı

ADAPAZARI'nda, sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü kaldırıma çarptı, ardından otomobilinden inerek yol kenarındaki tarlada sızdı.

Adapazarı'nda sokağa çıkma yasağına uymayan alkollü sürücü Fevzi A., Korucuk Mahallesi Dorukkent mevkiinde direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobili ile kaldırıma çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekibi sevk edilirken, otomobilini tekrar çalıştıramayan alkollü sürücü yol kenarındaki tarlaya girdi. Burada sızıp kalan sürücüye olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye gitmek istemeyen ve alkol testini reddeden sürücü ile polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Daha önce ehliyetine 2025 yılına kadar el konulduğu öğrenilen sürücüye sokağa çıkma yasağını ihlal ile alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 10 bin TL ceza yazıldı.

SAKARYA Kaldırıma çarpan alkollü sürücü, girdiği tarlada sızdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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